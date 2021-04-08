للتغلب على الحر الشديد: إطعام النمور أيس كريم الدجاج

تم إطعام النمور أيس كريم الدجاج المجمد وإغرائها للرش على أنفسهم المياة من داخل بركة في حديقة حيوان التايلاندية اليوم الخميس خوفاً عليهم من ارتفاع درجات الحرارة الشديد في تايلند.

النمور

يعيش حوالي 50 من القطط الكبيرة في حديقة حيوانات Tiger Kingdom في شيانغ ماي على بعد 700 كيلومتر (435 ميلًا) شمال بانكوك وفقًا لباتشارا تشانتد منسق مناولي النمر هناك.

قال باتشارا "ستوفر النمور طاقتها خلال معظم اليوم من خلال الاستلقاء أو محاولة بذل أقل قدر ممكن من الجهد خاصة بعد تناول أيس كريم الدجاج ويرطب عليهم الجو قليلاً".

وأوضح أنه "إذا كان الجو حارًا جدًا بالنسبة للنمور فسوف يبدأون في اللهاث مثل القطط أو الكلاب لتجنب ضربة الشمس ونحن نقدم بعض الأنشطة في الماء أو لعبة الرش بالمياة لمساعدتهم على التبريد".

وتناثر نمرين في بركة بالماء وقفزوا لضرب مجموعة من الأوراق التي حملها معالج فوق الماء مرتين يوميًا خلال أشهر الصيف حيث يتم تغذية النمور بالدجاج المغطى بمكعبات الثلج.

بدأ الموسم الحار في تايلاند في نهاية فبراير الماضي ومن المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة لتصل إلى 35 درجة مئوية (95 فهرنهايت).

القطط الكبيرة

النمر هو أكبر أنواع القطط الموجودة وعضو في جنس Panthera وهو الأكثر شهرة لخطوطه العمودية الداكنة على الفراء البني البرتقالي مع جانب سفلي أفتح.

هو حيوان مفترس رئيسي ويتطلب مناطق كبيرة وواسعة للعيش فيها، يبقى أشبال النمر مع أمهم لمدة عامين تقريبًا، قبل أن يصبحوا مستقلين ويتركون مجموعة منزل أمهاتهم ليؤسسوا منزلهم.

وتعتبر النمور وهي أكبر القطط الآسيوية الكبيرة، تعتمد بشكل أساسي على البصر والصوت بدلاً من الرائحة للصيد، عادة ما يصطادون بمفردهم ويطاردون الفريسة يمكن للنمر أن يستهلك أكثر من 80 رطلاً من اللحم في وقت واحد، في المتوسط ​​تلد النمور من 2 إلى 4 اشبال كل عامين.

يعيش النمر على نطاق واسع من منطقة شرق الأناضول في الغرب إلى حوض نهر أمور وفي الجنوب من سفوح جبال الهيمالايا إلى بالي في جزر سوندا.

منذ أوائل القرن العشرين فقدت مجموعات النمور ما لا يقل عن 93٪ من مداها التاريخي وتم استئصالها في غرب ووسط آسيا من جزر جاوة وبالي وفي مناطق واسعة من جنوب شرق وجنوب آسيا والصين.

أنواع النمور

النمر القاري Panthera tigris tigris

نمر سوندا Sunda Panthera tigris sondaica

تكتسب النمور عمومًا الاستقلال في حوالي عامين من العمر وتبلغ النضج الجنسي في سن ثلاث أو أربع سنوات للإناث وأربع أو خمس سنوات للذكور، ومع ذلك فإن معدل وفيات الأحداث مرتفع حوالي نصف جميع الأشبال لا يعيشون أكثر من عامين، من المعروف أن النمور تصل إلى 20 عامًا في البرية.

قد يصل وزن الذكور من النوع الفرعي الأكبر النمر القاري إلى 660 رطلاً، بالنسبة للذكور من الأنواع الفرعية الأصغر نمر سوندا يبلغ النطاق الأعلى حوالي 310 رطل في كلا النوعين الفرعيين ، الذكور أثقل من الإناث.

تواجه النمور عبر نطاقها ضغوطًا لا هوادة فيها من الصيد الجائر والقتل الانتقامي وفقدان الموائل، إنهم مجبرون على التنافس على الفضاء مع كثافة سكانية بشرية متزايدة في كثير من الأحيان.