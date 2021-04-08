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الاحتلال يعتقل 8 مواطنين من الضفة

08 نيسان / أبريل 2021 10:01

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

الضفة المحتلة – الرأي:

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، 8 مواطنين من مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

وقال مكتب إعلام الأسرى، إن قوات الاحتلال اعتقلت مواطنين من بيت لحم، وهما: أنس موسى، وأشرف الحسنات بعد دهم منزلي ذويهما.

وأضاف أن القوات اعتقلت المواطنين: راجح شبيطة، ومحمد عابد من بلدة عزون شرق قلقيلية، وأدهم أبو عرقوب، وخالد بعيرات من رام الله، والمواطن إبراهيم بشكار من نابلس.

وذكر المكتب، أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن أحمد يحيى عياد من بلدة أبو ديس جنوب شرق القدس، على حاجز عسكري مفاجئ قرب مستوطنة "معاليه ادوميم"، أثناء عودته من عمله.

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