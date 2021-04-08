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238 حالة خطيرة

8 وفيات و1932 إصابة بكورونا في غزة خلال 24 ساعة

08 نيسان / أبريل 2021 10:10

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزة – الرأي

أعلنت وزارة الصحة في غزة، تسجيل 8 حالات وفاة و1932 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 5609 فحصًا مخبريًا، و554 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي، إن إجمالي عدد الإصابات المسجلة منذ مارس الماضي بلغ 77307 إصابة بينها 16845 حالة نشطة، بينما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 59812 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات لـ 650 حالة.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 324 حالة، بينما وصل إجمالي عدد الحالات الخطيرة والحرجة إلى 238.

وبينت أن إجمالي الجرعات المضادة لفيروس كورونا التي وصلت إلى قطاع غزة بلغت 81600 جرعة، بينما بلغ إجمالي عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح 29014 شخصًا.

       

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