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نسير بالإجراءات وفق منطق التدرج

معروف: كافة السيناريوهات مطروحة لمواجهة "كورونا" في غزة

08 نيسان / أبريل 2021 12:28

رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف
رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف

غزة – الرأي

قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف، إن كافة السيناريوهات والإجراءات مطروحة لدى خلية الأزمة لمواجهة تطورات الحالة الوبائية في قطاع غزة.

وذكر معروف خلال حديثه لإذاعة صوت الأقصى، اليوم الخميس، أن خلية الأزمة تسير في الإجراءات وفق ما تقتضيه توصيات وزارة الصحة باعتبارها جهة الحسم في تحديد الإجراء المناسب الذي ينعكس على الحالة الوبائية.

وأكد أن الجهات الحكومية تحاول قدر الإمكان أن تكون سياسية إقرار الإجراءات وفق منطق التدرج بمعنى عدم الذهاب إلى إجراءات مشددة تؤثر على الحالة العامة في القطاع.

وأشار معروف، إلى أنه من المبكر الحديث عن تخفيف أو تراجع في الإجراءات الوقائية المعلنة، متوقعًا استمرار الإجراءات على حالها دون الحاجة للمزيد من تشديدها.

وقال: "نسعى أن لا تؤثر الطقوس والعبادات التي يشهدها شهر رمضان المبارك على الحالة الوبائية من خلال المتابعة الميدانية في المساجد والأماكن التي تشهد تجمعات للمواطنين".

وأضاف أن القرار بشأن الأسواق الشعبية الأسبوعية حتى اللحظة هو منع إعادة فتحها للحد من حركة التجمعات وعملية المخالطة.

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