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وزارة السياحة تكثف جولاتها التفقدية في ظل ارتفاع أعداد المصابين

08 نيسان / أبريل 2021 02:26

وزارة السياحة تكثف جولاتها التفقدية في ظل ارتفاع أعداد المصابين
وزارة السياحة تكثف جولاتها التفقدية في ظل ارتفاع أعداد المصابين

غزة- الرأي

أكدت وزارة السياحة والاثار أنها كثفت خلال الايام الماضية من جولاتها التفقدية، بالتعاون مع مباحث السياحة للعشرات من المنشآت السياحية والترفيهية في قطاع غزة، وذلك بهدف ضبط الحالة الميدانية بعد الانتشار الواسع للفيروس .


واضافت الوزارة في تصريح صحفي، اليوم الخميس، انها نفذت العشرات من الجولات الميدانية، لمختلف المنشآت السياحية في قطاع غزة وشددت على اصحابها بضرورة تطبيق اجراءات الوقاية والسلامة، وذلك بهدف الحفاظ على سلامه ابناء شعبنا في ظل الانتشار الواسع للفيروس وارتفاع اعداد المصابين بشكل كبير نتيجة الاستهتار من المواطنين وعدم الالتزام بإجراءات الوقاية .


واشارت الوزارة الى ان طواقمها أجرت جولات تفقديه للمطاعم، والكافيهات والاكشاك على شاطئ البحر وكذلك الشاليهات، كما اكدت على اصحاب الصالات بالإغلاق التزاماً بقرار لجنة لطوارئ .

ودعت المسئولين عن تلك المنشآت الى ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة من وزراتي الصحة والداخلية بخصوص إجراءات الوقاية والالتزام بمواعيد الاغلاق حفاظاً على الصحة العامة، وحذرتهم في نفس الوقت من مخالفة التعليمات تحت طائلة المسئولية .
 

وزارة السياحة تكثف جولاتها التفقدية في ظل ارتفاع أعداد المصابين thumb (7)
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