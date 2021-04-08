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28 وفاة و2884 إصابة جديدة بـ"كورونا" في فلسطين

08 نيسان / أبريل 2021 04:17

إجراءات مواجهة الفيروس مستمرة في أنحاء العالم
إجراءات مواجهة الفيروس مستمرة في أنحاء العالم

فلسطين المحتلة - الرأي

أعلنت وزارة الصحة بالضفة الغربية المحتلة، عن تسجيل 28 حالة وفاة و2884 إصابة بفيروس كورونا بعد فحص 10054 عينة خلال الـ24 ساعة الماضية في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.

وقالت الوزارة يوم الخميس، إن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 88.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 10.9%، ونسبة الوفيات 1.0% من مجمل الإصابات.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "قلقيلية 33، طوباس 58، جنين 179، طولكرم 74، نابلس 201، الخليل 221، رام الله والبيرة 119، سلفيت 24، بيت لحم 32، ضواحي القدس 8، أريحا والأغوار 3"، قطاع غزة 1932".

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "قلقيلية 44، طوباس 41، جنين 237، طولكرم 111، نابلس 446، الخليل 186، رام الله والبيرة 150، سلفيت 15، بيت لحم 78، ضواحي القدس 20، أريحا والأغوار 16"، قطاع غزة 554".

وتم تسجيل 20 حالة وفاة في الضفة الغربية: " قلقيلية 2، جنين 1، طولكرم 1، نابلس 7، الخليل 6، رام الله والبيرة 2، سلفيت 1"، وتم تسجيل 8 وفيات في قطاع غزة.

ولفتت الوزارة إلى وجود 201 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 61 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 588 مريضاً.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا التطعيمات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 131394، بينهم 11748 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

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