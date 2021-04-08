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الاحتلال يصادق على بناء 540 وحدة استيطانية بالقدس

08 نيسان / أبريل 2021 08:28

الاحتلال يواصل الاستيطان لجلب المزيد من اليهود إلى فلسطين
الاحتلال يواصل الاستيطان لجلب المزيد من اليهود إلى فلسطين

فلسطين المحتلة - الرأي

صادقت بلدية الاحتلال الإسرائيلية بالقدس، على بناء 540 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة "هار حوماه" المقامة على أراضي جبل أبو غنيم، جنوبي المدينة.

وقالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية الخميس، إن المصادقة النهائية على البناء ما زالت بحاجة إلى موافقة اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء، التابعة لوزارة الداخلية الإسرائيلية.

وأشارت إلى أن اللجنة اللوائية، ستجتمع في غضون أسبوعين للنظر في الخطة، وفي حال المصادقة عليها نهائيا، فإنها ستكون الأولى منذ تنصيب الرئيس الأمريكي "جو بايدن" مطلع العام الجاري.

وبينت أنه من المقرر البدء في بناء أكثر من 2000 وحدة سكنية إضافية في مستوطنة "جفعات هاماتوس" القريبة من مستوطنة "هار حوماه"، جنوبي مدينة القدس.

وأضافت "سيعزل البناء في الحيَيّن، حي بيت صفافا الفلسطيني عن الضفة الغربية، وكما تقول جماعات يسارية إن المشروعين سيمنعان أي تقسيم محتمل للقدس بين إسرائيل والفلسطينيين كجزء من حل للصراع".

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