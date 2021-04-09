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وزارة التنمية: صرف المنحة القطرية الأحد المقبل

08 نيسان / أبريل 2021 11:08

غزة- الرأي:

أعلنت وزارة التنمية الإجتماعية وبالتعاون مع اللجنة القطرية وصندوق قطر للتنمية، عن بدء عملية صرف المساعدات النقدية للأسر المتعففة في قطاع غزة يوم الأحد الموافق 11/04/2021م.

وأوضحت الوزارة أن المنحة ستُصرف لـ 100 ألف أسرة مستورة ومتعففة في محافظات قطاع غزة، بواقع 100 دولار لكل أسرة.

وأشارت إلى أن عملية التوزيع ستتم عبر فروع بنك البريد في محافظات القطاع، ضمن إجراءات الوقاية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس "كورونا"، حفاظا على سلامة المستفيدين ولضمان التزامهم بإجراءات الوقاية والتعقيم والتباعد الاجتماعي.

وشددت الوزارة على أن عملية التوزيع ستتم بإشراف كامل من طاقمها وطواقم  اللجنة القطرية وبالتعاون مع الجهات المختصة من وزارة الداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، بشكلٍ يضمن تحقيق معايير الأمان والسلامة التامة للمستفيدين والعاملين في مراكز التوزيع، في ظل انتشار فيروس "كورونا" في قطاع غزة.

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