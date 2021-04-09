وزارة التنمية تعلن عن الفئات المستفيدة من المنحة القطرية

غزة- الرأي:

أعلنت وزارة التنمية الإجتماعية بغزة، عن الفئات المستفيدة من المنحة القطرية.

وذكرت أنه سيتم الصرف لعدد 100 ألف أسرة مستورة ومتعففة في قطاع غزة بواقع 100$ لكل عائلة.

وبينت الوزارة أن من سيستفيد من هذه الدفعة كلا من:

1- من إستلم أقل من 18 مرة.

2- من إستلم 18 مرة وعدد الأبناء 4 فما فوق.

3- لم يتم إضافة أسماء جديدة في هذه الدفعة.

4- لا يوجد أسماء لمستفيدي شيكات الشؤون الإجتماعية.

ونوهت الوزارة إلى أن عملية التوزيع ستتم عبر فروع بنك البريد في محافظات القطاع، ضمن إجراءات الوقاية المتبعة حفاظا على سلامة المستفيدين

وذلك يوم الأحد الموافق 11/4/2021.