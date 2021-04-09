الطقس: أجواء باردة مع احتمالية سقوط أمطار

غزة- الرأي:

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن تؤثر كتلة هوائية باردة على البلاد، لذا يكون الجو غائما جزئيا الى غائم، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية ويصبح الجو باردا في المناطق الجبلية وباردا نسبيا في بقية المناطق، وتكون الفرصة مهيأة في ساعات المساء والليل لسقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

وتنبأت أن يكون الجو هذه الليلة غائماً جزئياً الى غائم وبارداً إلى شديد البرودة، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط امطار متفرقة فوق بعض المناطق والرياح غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

كما يكون الجو يوم غد السبت غائما جزئيا الى غائم وباردا في معظم المناطق، حيث يطرأ انخفاض ملموس آخر على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 8-10 درجات مئوية وتسقط زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق، والرياح غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.