وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: أجواء باردة مع احتمالية سقوط أمطار وكالة الرأي الفلسطينية ميسي يتربع على عرش الأرقام القياسية فى برشلونة وكالة الرأي الفلسطينية ديمبيلي المتألق يسعي لتسجيل أول أهدافه بالكلاسيكو وكالة الرأي الفلسطينية وزارة التنمية تعلن عن الفئات المستفيدة من المنحة القطرية وكالة الرأي الفلسطينية سلطة الأرضي تصدر توضيحًا بخصوص أرض "الويرهاوس" برفح وكالة الرأي الفلسطينية وزارة التنمية: صرف المنحة القطرية الأحد المقبل وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يصادق على بناء 540 وحدة استيطانية بالقدس وكالة الرأي الفلسطينية حماس تؤكد عدم الطعن بأي قائمة انتخابية وتبين السبب وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف: عدة مساجد في محافظة خانيونس مهددة بالإغلاق وكالة الرأي الفلسطينية "النقد" تُدخل سيولة نقدية من فئة "20 و50" شيقل لغزة
أخبار » الأخبار الفلسطينية

الطقس: أجواء باردة مع احتمالية سقوط أمطار

09 نيسان / أبريل 2021 08:51

غزة- الرأي:

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن تؤثر كتلة هوائية باردة على البلاد، لذا يكون الجو غائما جزئيا الى غائم، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية ويصبح الجو باردا في المناطق الجبلية وباردا نسبيا في بقية المناطق، وتكون الفرصة مهيأة في ساعات المساء والليل لسقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

وتنبأت أن يكون الجو هذه الليلة غائماً جزئياً الى غائم وبارداً إلى شديد البرودة، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط امطار متفرقة فوق بعض المناطق والرياح غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

كما يكون الجو يوم غد السبت غائما جزئيا الى غائم وباردا في معظم المناطق، حيث يطرأ انخفاض ملموس آخر على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 8-10 درجات مئوية وتسقط زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق، والرياح غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية عطاء فلسطين تفتتح مشروع الطاقة الشمسية لمستشفى الدرة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟