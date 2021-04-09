علاج حساسية الربيع بطرق عديدة.. منها بخاخات الأنف

حساسية الربيع من الأمراض التى تنتشر فى موسم الربيع، ويصاحبها أعراض مثل: العطس، سيلان الأنف وغيرها من الأعراض، وتسبب حبوب اللقاح الموجودة فى فصل الربيع فى أعراض الحساسية التى تصيبك، وفى هذا التقرير نتعرف على علاج حساسية الربيع بطرق عديدة، وفقاً لموقع "كليفيلاند كلينيك".

علاج حساسية الربيع

علاج حساسية الربيع يمكن أن يكون بالأدوية التى لا تستلزم وصفة طبية، وتشمل هذه الأدوية:

- مضادات الهيستامين

عادةً ما تساعد مضادات الهيستامين في تهدئة الأعراض الأساسية مثل الحكة أو العطس أو سيلان الأنف.

- مزيلات الاحتقان وبخاخات الأنف

عندما تبدأ في المعاناة من احتقان الأنف والتقطير الأنفي الخلفي وضغط الجيوب الأنفية، فإن مضادات الهيستامين لا تكون فعالة، وللمساعدة فى علاج هذه الأعراض يتمثل أحد الخيارات في إضافة مزيلات للاحتقان.

ولا ينصح باستخدام مضادات الاحتقان للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو مشاكل القلب الخيار الأفضل هو استخدام الستيرويد الأنفي الموضعي.

- الستيرويد الأنفي الموضعي

تساعد قطرات السترويد الأنفي الموضعي في علاج حساسية الأنف المتوسطة إلى الشديدة، لكن الشيء الذي يجب أخذه في الاعتبار هو أنه ليس لها تأثير فوري.

ومع ذلك، فإن بخاخات الستيرويد الأنفية تمنع الكثير من أعراض الحساسية عن طريق منع الالتهاب الستيرويدات الأنفية الموضعية غير مخدرة وعادة لا يكون لها آثار جانبية، لكن عليك أن تستخدمها كل يوم.

يمكن بدء استخدام بخاخ الستيرويد الأنفي الموضعي قبل أسبوع أو أسبوعين، حتى يصبح فعالًا بحلول الوقت الذي يبدأ فيه انتشار حبوب اللقاح ويجب استخدام البخاخ يوميًا حتى انتهاء موسم الربيع.

متى تفكر فى لقاح ضد الحساسية؟

إذا لم تعمل الأدوية التى لا تستلزم وصفة طبية وبخاخات الأنف فقد ترغب في التفكير في استخدام حقن تطعيم الحساسية، وتساعد فى تقليل حساسيتك تجاه حبوب اللقاح وأكثر من ذلك.

ويمكن أن تجعلك حقن الحساسية المعروفة أيضًا باسم العلاج المناعى، أقل حساسية تجاه جميع الأشياء التى لديك حساسية منها، على سبيل المثال إذا كنت تعاني من حساسية تجاه حبوب لقاح الأشجار، فستحصل على حقنة حساسية مصنوعة من بروتين حبوب لقاح الأشجار.

ما مدى شدة حساسية الربيع؟

تشمل أعراض حساسية الربيع الحكة وتورم العين، واحتقان الأنف وكثرة العطس وتهيج الرئة، وإذا كنت تعانى من حساسية الأنف يمكن أن تصبح الأمور سيئة للغاية وقد تؤثر على نوعية حياتك بشكل كبير.

قد يواجه الناس صعوبة فى العمل أو الذهاب إلى المدرسة، وقد يجدون صعوبة فى النوم وغالبًا ما يشعرون بالتعب، حتى لو حاولوا الحصول على قسط كافٍ من النوم.

ووفقًا للكلية الأمريكية للحساسية والربو والمناعة، فإن الحساسية هي السبب الرئيسي السادس للأمراض المزمنة في الولايات المتحدة.