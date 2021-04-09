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مقتل "لص مزيف" أثناء تدريب أمني

09 نيسان / أبريل 2021 10:58

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أطلق حارس النار على رجل يمثل دور لص، أثناء تدريب في شركة أمنية روسية، فأرداه قتيلا على الفور، حسبما أكدت تقارير صحفية محلية.

وكان أوليغ كوروبكوف (23 عاما) يلعب دور اللص في التدريب، لكن الحارس اندمج أكثر من اللازم على ما يبدو وقتل "السارق المزيف"، في واقعة شهدتها مدينة نيجني نوفغورود غربي روسيا.

ورصدت كاميرات المراقبة الحارس يوجه سلاحه نحو كوروبكوف، وهو يحمل نقودا أثناء التدريب الذي أجرته شركة رائدة في نقل الأموال والأشياء الثمينة.

وحسب صحيفة "كومسومولسكايا برافدا" الروسية، فقد ضغط الحارس الزناد "عن طريق الخطأ"، فأطلق رصاصة استقرت في صدر الضحية ليلفظ أنفاسه الأخيرة فورا.

ووفقا للصحيفة اليومية، فقد فتحت السلطات الروسية تحقيقا في الواقعة على اعتبارها "جريمة قتل"، واستدعت الشهود للاستماع إلى أقوالهم.

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