كيف ستعمل المساجد في غزة خلال شهر رمضان ؟

غزة - الرأي

طالبت وزارة الأوقاف والشئون الدينية، القائمين على المساجد في قطاع غزة بضرورة تهيئتها لاستقبال شهر رمضان وفق الإجراءات الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا.



ودعت الوزارة في بيان صحفي وصل "الرأي نسخة عنه اليوم الجمعة، إلى ضرورة تنفيذ حملة تنظيف وتعقيم شاملة لكافة مرافقها، مشيرة إلى تكليف الأئمة وجميع العاملين في المساجد بمتابعة الالتزام بإجراءات الوقائية وتعليمات الوزارة.



كما دعت لتشكيل فرق تطوعية بالتنسيق مع الجهات الفاعلة في المساجد لاستقبال المصلين والتأكد من التزامهم بالإجراءات خاصة ارتداء الكمامة، إحضار سجادة الصلاة، عدم المصافحة، والالتزام التام بالتباعد، بحيث لا تزيد نسبة الإشغال للمسجد عن 35% من السعة الأساسية.



وأكدت الوزارة على ضرورة تجهيز الساحات المحيطة بالمساجد أو الساحات العامة لإقامة الصلاة فيها حال ضاقت المساجد بالمصلين، بالتنسيق مع مديريات الأوقاف في المحافظات والجهات ذات العلاقة وذلك لتجنب حدوث اكتظاظ في بعض المساجد التى لا يوجد بها سعة استعابية كبيرة.



ونوهت الأوقاف إلى أن رخصة الصلاة في البيوت مازالت قائمة، لا سيما لكبار السن والمرضى والأطفال، ويؤدون الصلوات في البيوت ولهم الأجر بإذن الله.



وطالبت الوزارة النساء بأداء الصلوات وخاصة صلاة التراويح في البيوت.



وشددت على استمرار مجموعة من القرارات المتعلقة بعمل المساجد، منها استمرار إغلاق ثلاجات وصنابير مياه الشرب، داعية المصلين لإحضار زجاجة مياه من البيوت.



كما يتواصل قرار إغلاق الحمامات، مع السماح بفتح المتوضآت بشرط المحافظة على نظافتها وتعقيمها بشكل دائم.



وأوصت وزارة الأوقاف الأئمة بعدم الإطالة في الصلوات ودعاء القنوت، والالتزام بوقت خطبة الجمعة بـ(10) دقائق، والدروس الوعظية بـ(5) دقائق، داعية لالتزام المؤذنين بوقت رفع الأذان الأول لصلاة الفجر قبل (60) دقيقة من الأذان الثاني، وذلك خاص بشهر رمضان فقط.



ودعت للتقيد بوقت إقامة الصلاة بعد (10) دقائق لكافة الصلوات، باستثناء صلاة الفجر (20) دقيقة، وصلاة المغرب (5) دقائق.



وأشارت إلى أنه سيتم فتح المساجد قبل (20) دقيقة من رفع الأذان، وإغلاقها بعد انتهاء الصلاة بـ (15) دقيقة.



