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"التعليم" تدعو وكالة الغوث للتراجع عن قرار استثناء مواد دراسية من التعليم عن بعد

09 نيسان / أبريل 2021 05:42

غزة - الرأي

عقبت وزارة التربية والتعليم في غزة، مساء اليوم الجمعة، على إعلان وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" استثناء مواد دراسية مهمة من نظام التعليم عن بعد.

واستغربت الوزارة إقدام "الأونروا" على استثناء مواد دراسية مهمة مثل: التربية الإسلامية، والدراسات الاجتماعية والتكنولوجيا وعدم تدريسها للطلبة ضمن نظامها في التعليم عن بُعد من خلال وقف عمل معلمي العقود أصحاب هذه التخصصات.

وأشارت إلى أن هذا الأمر لن يمكن طلاب بعض المدارس التي يعمل بها معلمو العقود من مواصلة دراستهم عن بعد في هذه المباحث الدراسية المهمة والتي هي جزء أساسي من المناهج الدراسية الفلسطينية.

ودعت وزارة التعليم إدارة وكالة الغوث الدولية وبرنامج التعليم في الوكالة الرجوع عن هذا القرار، وإعطاء هذه المباحث الدراسية الأهمية اللازمة في التعليم عن بعد مثل باقي المباحث التعليمية.

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