"عوض" واللواء "مصلح" يتفقدان مقر قيادة الشرطة بغزة

غزة-الرأي

أجرى رئيس متابعة العمل الحكومي د. محمد عوض، ووكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني اللواء ناصر مصلح، امس الخميس، جولة تفقدية على الإنشاءات والأعمال التطويرية بمقر قيادة الشرطة غرب مدينة غزة، وافتتحا عدد من المقار الجديدة.

جاء ذلك بحضور كلّ من مساعد مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء محمود أبو وطفة، ومدير عام الشرطة اللواء محمود صلاح، ومساعديه، وعدد من مدراء الإدارات الشرطية.

وتم خلال الجولة افتتاح مقرّين جديدين لإدارة المرور والنجدة، وشرطة التدخل وحفظ النظام بمحافظة غزة.

بدوره، أَطلع اللواء "صلاح" الوفد الزائر على أبرز الأعمال التطويرية لجهاز الشرطة، على صعيد بناء وتطوير عدد من المرافق والمقار لشرطة المرور والنجدة, والأدلة الجنائية وهندسة المتفجرات, والوحدة الخاصة "سهم"، والمكتب الإعلامي, ووحدة "كاف" للكلاب البوليسية.

كما تفقد د. "عوض" واللواء "مصلح" صالة كمال الأجسام، وميدان الرماية الإلكتروني التابعين لقوات التدخل وحفظ النظام, وقاعة الشهيد اللواء توفيق جبر ومسجد الشرطة.

واستمع الوفد الزائر لتفاصيل خطة جهاز الشرطة لتأمين عقد الانتخابات التشريعية القادمة في 22 مايو المقبل، وترتيباتها لكل ما يتعلق بذلك.

من جانبه، أكد د. "عوض" أن جهاز الشرطة الفلسطينية بكافة مكوناته "يحمل راية الإنسان الفلسطيني الصابر والواعي, عبر تعزيز صموده وتجذّره على أرضه".

وأضاف "عوض"، خلال كلمةٍ أمام عناصر الوحدة الخاصة "سهم"، أن "الاحتلال الإسرائيلي راهن على تحقيق الصدمة للمنظومة الأمنية والشرطية في غزة، عبر استهدافه لمواقع ومقدرات وزارة الداخلية والأمن الوطني خلال الحروب السابقة، إلا أنه مني بالفشل الذريع".

وأثنى "عوض" على الجهود الكبيرة لجهاز الشرطة وإداراته المتخصصة في بسط الأمن والأمان وتحقيق سيادة القانون, وتقديم الخدمة لشعبنا بشرائحه وفئاته كافة، وخاصة ما تقوم به الأجهزة المختصة في مواجهة جائحة كورونا.

من جهته، قال اللواء ناصر مصلح إن المؤسسة الشرطية تشهد تطوراً مستمراً على عدة مستويات، وتعزيزاً لدور إداراتها المتخصصة من أجل القيام بدورها في توفير الأمن والسلم المجتمعي، وخدمة أبناء شعبنا.

وأكد مصلح أن قيادة وزارة الداخلية تولي أهمية خاصة لجهاز الشرطة؛ نظراً لطبيعة الأعباء المنوطة به في العديد من الجوانب المتعلقة بخدمة المواطنين، والحفاظ على حالة الأمن والاستقرار.

من جانبها، استعرضت وحدة الكلاب البوليسية "كاف" أمام الوفد الزائر أبرز مهامها المتخصصة عبر تعزيز وإسناد الإدارات المتخصصة كالمباحث العامة ومكافحة المخدرات، في الكشف عن المواد المخدرة, وضبط المجرمين والخارجين عن القانون.

وتفقد الوفد الزائر كلا من: إدارة المباحث العامة, والمكتب الإعلامي للشرطة, وإدارة الأدلة الجنائية وهندسة المتفجرات، ودورها في كشف الجرائم عبر أدواتها وأقسامها المتخصصة كأقسام التزوير والتزييف والبصمات, وقسم مسرح الجريمة، والتي كان آخرها كشف تفاصيل استشهاد الصيادين الثلاثة في بحر خانيونس في شهر مارس الماضي.

كما تفقد الحضور معرض الذخائر العسكرية التابع لدائرة هندسة المتفجرات، واطّلع على عمل أقسامها الفنية في إزالة الأخطار، وتحييد القنابل والأجسام المتفجرة من مخلفات الاحتلال وغيرها؛ حفاظاً على أمن المواطنين وسلامتهم.