الطقس: انخفاض بدرجات الحرارة وفرصة لسقوط أمطار

غزة – الرأي:

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم السبت، غائما جزئيا الى غائم، وباردا في معظم المناطق، حيث يطرأ انخفاض ملموس آخر على درجات الحرارة، لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 8-10 درجات مئوية، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وبارداً إلى شديد البرودة، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق خاصة الشمالية والرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

ويستمر الجو، يوم غدٍ الأحد، غائما جزئيا إلى غائم، وباردا، خاصة فوق المناطق الجبلية، ويطرأ ارتفاع درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بحدود 5-7 درجات مئوية، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

والاثنين، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع بقاء الجو باردا خاصة فوق المناطق الجبلية، ودرجات الحرارة تبقى اقل من معدلها السنوي العام بحدود 4-6، وتكون الفرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق حتى ساعات المساء، وفي ساعات الليل تميل الأجواء للاستقرار، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وتنبأت أن يكون الجو، الثلاثاء المقبل، غائما جزئيا الى صاف، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها اقل من معدلها السنوي العام، ويصبح الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية معتدلاً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية من: التقلبات الجوية والانخفاض الحاد على درجات الحرارة، ومن شدة سرعة الرياح، ومن خطر التزحلق على الطرقات، وتدني مدى الرؤية الأفقية.