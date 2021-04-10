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الصحة: 10 وفيات و1064 إصابة جديدة بـ"كورونا" بقطاع غزة

10 نيسان / أبريل 2021 10:48

حالة وفاة بسبب كورونا
حالة وفاة بسبب كورونا

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، عن تسجل 10 حالات وفاة و1064 إصابة جديدة بـ"كورونا"، وتعافي 600 حالة في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الصحة في التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، اليوم السبت، إنها أجرت 3064 فحص مخبري خلال الماضية.

وذكرت أن اجمالي المصابين بالفيروس وصل لـ 80044 إصابة، والحالات النشطة 18369 حالة، والمتعافين 61004 حالة.

فيما بلغ عدد الوفيات 671 حالة وفاة، والحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 387 حالة، والحالات الخطيرة والحرجة 263 حالة.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن الجرعات التي وصلت قطاع غزة:   81600 جرعة وهي تكفي 40800 شخص، وإجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح: 29808 شخص.

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