كيف تقلل وزنك بسرعة قبل رمضان

مع اقتراب شهر رمضان يخشى الكثيرون زيادة الوزن وتراكم الدهون فى الجسم وذلك بسبب الاكثار من تناول الحلويات والأطعمة الدسمة مع عدم ممارسة التمارين الرياضية أو الحركة باستمرار، ويقدم اليوم السابع بعض النصائح لانقاص الوزن قبل رمضان وفقا لما ذكره موقع healthline



نصائح لإنقاص الوزن قبل رمضان

1: تجنب تناول الأطعمة الخالية من الدهون والزيوت واستبدالها بالاطعمة الصحية مثل الخضروات والفواكه.

2: شرب المياه قبل تناول الوجبات حيث يعزز شرب الماء عملية التمثيل الغذائي بنسبة-30٪ خلال فترة تتراوح من 1 إلى 1.5 ساعة ، مما يساعدك على حرق عدد قليل من السعرات الحرارية.

3: تناول البيض المسلوق على الافطار يساعد على إنقاص الوزن، كما أنه مصدر قوى للبروتين الذى يعمل على تغذية الجسم.

4: على الرغم من أن الشاي الأخضر يحتوي على كميات صغيرة من الكافيين، إلا أنه غني بمضادات الأكسدة القوية التي يعتقد أنها تعمل بشكل تآزري مع الكافيين لتعزيز حرق الدهون.

5:تجنب تناول الأطعمة التى تحتوى على كمية عالية من السكريات واستبدالها بالعصائر الطبيعية الخالية من السكر والفواكه .

6: الاهتمام بتناول الخضروات والفواكه والقليل من النشويات والدهون.

7:الاهتمام بممارسة التمارين الرياضية يوميا حتى لو ساعة فى اليوم سواء المشى أو التمارين المختلفة.

8:النوم جيدا لمدة لا تقل عن 8 ساعات فى اليوم فيساعد ذلك على تعزيز صحة الجسم والاسترخاء والهدوء.