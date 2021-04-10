مفتي القدس يدعو لتحري هلال شهر رمضان بعد غروب شمس الاثنين

القدس المحتلة – الرأي:

دعا المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد حسين، المواطنين إلى تحري هلال شهر رمضان المبارك، وذلك بعد غروب شمس يوم الاثنين 29 شعبان 1442 هـ، الموافق 12 نيسان الجاري.

وحث الشيخ حسين، من يرى الهلال على مراجعة مكتب دار الإفتاء الفلسطينية بالقدس، أو مكتب دار الإفتاء في منطقته ليدلي بشهادته، مع إمكانية الاتصال على الأرقام الآتية: 02-6260042، 02-6260102، 0599-111984، 0505-748584، والفاكس:6262495-02.

ونوه المفتي إلى أنه يُكتفى بشاهد عدل واحد لإثبات رؤية هلال رمضان، لأنه دخول في عبادة الصوم، كما حث المواطنين على متابعة إذاعة صوت فلسطين، وتلفزيون فلسطين، والفضائية الفلسطينية، مساء الاثنين، التي ستبث البيان الخاص بذلك.