وكالة الرأي الفلسطينية 26 حالة وفاة و1502 إصابة جديدة بـ"كورونا" بالضفة وغزة وكالة الرأي الفلسطينية "رأس ديناصور" عمرها 85 مليون سنة.. اكتشفت في هذه المنطقة وكالة الرأي الفلسطينية لماذا لا تنتهي صلاحية العسل؟ وكالة الرأي الفلسطينية مفتي القدس يدعو لتحري هلال شهر رمضان بعد غروب شمس الاثنين وكالة الرأي الفلسطينية تعرف على فوائد الاستحمام بالماء البارد وكالة الرأي الفلسطينية كيف تقلل وزنك بسرعة قبل رمضان وكالة الرأي الفلسطينية كيفية حذف حسابات واتس آب وانستجرام نهائيا بدون فقد أي بيانات وكالة الرأي الفلسطينية مع قرب تحديثات واتساب الإجبارية.. تطبيق سيجنال يعلن عن ميزات جديدة وكالة الرأي الفلسطينية كيفية استخدام صور جوجل لنسخ لقطاتك على الهاتف وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(12799) السبت 10/4/2021
أخبار » عجائب وطرائف

"رأس ديناصور" عمرها 85 مليون سنة.. اكتشفت في هذه المنطقة

10 نيسان / أبريل 2021 12:36

1
1

كشف علماء في الأرجنتين النقاب عن جمجمة في حالة جيدة لديناصور آكل للحوم كان يجوب شمال منطقة باتاجونيا قبل حوالي 85 مليون سنة، وكان ذا فم قصير يتمتع بحاسة سمع قوية وقضمة فك عنيفة لدرجة جعلته مفترسًا مخيفًا.

وأطلق عليه الباحثون اسم "لوكالكان أليوكرانيانوس"، وكان بطول 5 أمتار تقريبًا، وبلغ طول جمجمة لوكالكان 50 سنتيمترًا، وكانت نسبة كبيرة من عظام الجمجمة بحالة جيدة.

ويعتبر لوكالكان من أنواع عائلة مفترسة من الديناصورات التي عاشت في أمريكا الجنوبية وأجزاء أخرى من نصف الكرة الجنوبي خلال العصر الطباشيري.

لوكالكان كان منافساً مباشرًا لديناصور آخر أكبر قليلاً في الحجم، فعلى بعد حوالي 700 متر من مكان اكتشاف جمجمة لوكالكان عثر العلماء على بقايا ديناصور آخر آكل للحوم وهو الديناصور "فيافينيتور إكسوني".
وقال عالم الأحياء القديمة بالمجال الوطني للأبحاث العلمية والتقنية بالأرجنتين إنه غير المعتاد أن يكون اثنان من هذه العائلة قد عاشا في نفس المنطقة ونفس الوقت "فيدريكو جيانتشيني" تقريبًا.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية عطاء فلسطين تفتتح مشروع الطاقة الشمسية لمستشفى الدرة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟