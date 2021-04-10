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26 حالة وفاة و1502 إصابة جديدة بـ"كورونا" بالضفة وغزة

10 نيسان / أبريل 2021 12:39

رام الله – الرأي:

أعلنت وزارة الصحة في رام الله، اليوم السبت، تسجيل 26 حالة وفاة و1502 إصابة جديدة بـ"كورونا" و1412 حالة تعاف، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت في التقرير الوبائي اليومي حول فيروس كورونا في فلسطين، انه تم تسجيل 16 حالة وفاة في الضفة الغربية: "قلقيلية 1، جنين 3، طولكرم 2، الخليل 6، نابلس 4"، وتم تسجيل 10 وفيات في قطاع غزة.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "قلقيلية 28، جنين 103، طولكرم 54، طوباس 15، الخليل 21، نابلس 111، سلفيت 10، أريحا والاغوار 7، رام الله والبيرة 67، بيت لحم 16، ضواحي القدس 6"، قطاع غزة 1064.

وأوضحت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 88.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 10.8%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتابعت: توزعت حالات التعافي الجديدة حسب التالي: "قلقيلية 0، جنين 183، طولكرم 81، طوباس 53، الخليل 222، نابلس 103، سلفيت 21، أريحا والاغوار 3، رام الله والبيرة 79، بيت لحم 40، ضواحي القدس 27"، قطاع غزة 600.

ولفتت الصحة إلى وجود 190 مصابا بكورونا في العناية المكثفة، بينهم 50 مريضا موصلون بأجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 569 مريضا.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 140481، بينهم 12471 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

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