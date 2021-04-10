نهر شيكاغو باللون الأخضر مرة في كل عام !!!

هو تقليد قديم يعود تاريخه إلى أكثر من نصف قرن ، وهو صباغة نهر شيكاغو باللون الأخضر والسبب في ذلك ، هذا التقليد اتبعته المدينة للاحتفال بعيد القديس باتريك والذي تحييه بعض الدول حول العالم ، حيث يتم استعمال صبغة نباتية وغير ضارة لتلوين النهر باللون الأخضر ، ويبقي النهر مصبوغا بهذا اللون مدة 12 ساعة ثم تزول تدريجا ليعود النهر الى لونه الطبيعي .

الأصل في هذا التقليد بعيد كل البعد عن الأجواء الاحتفالية. فقد تم صبغ نهر شيكاغو لأول مرة باللون الأخضر في عام 1962م في إطار حملة الكشف عن رواسب سامة من عوادم الصرف الصحي ، حيث وجه عمدة شيكاغو أوامرة باستعمال صبغة الفلورسين لهذا الغرض وذلك لأنه يتحول الى اللون الأخضر المشرق المضئ عند ارتباطها بعوادم الصرف الصحي .

وستيفن بيلي هو أحد أعضاء منظمة شيكاغو المحلية للسباكين ، كان هو من أول خطرت له تحويل هذا الحدث إلى الاحتفال بذكرى القديس باتريك ، وبعد نجاح هذه الممارسة، أصبحت جزءًا لا يتجزأ من تقليد الاحتفال بذكرى القديس باتريك على مدار السنين. لكن تم تغيير صبغة الفلورسين الخضراء كونها ضارة بالبيئة، واستُعملت صبغة نباتية.

الصبغة النباتية العضوية التي تُستعمل في صباغة النهر لا يُعرف تركيبها. فقد بقيت سرية لعقودٍ طويلة ويُرفَض الكشف عنها.