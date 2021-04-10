كيف يمكن أستخدام الرياضيات في تقديم أفضل كوب من القهوة !

القهوة هي من أكثر المشروبات المفضلة على نطاق واسع في العالم ، لكن رغم أنه دائما يتم وضع الوصفات الصحيحة لتحضير أفضل كوب من القهوة إلا أنه لم يقم أحد بالتعرف على رأي العالم في ذلك ، الآن قام الباحثون في جامعة ليميريك بتقديم نموذج رياضي لمساعدة خبراء القهوة.

تم استخدام بعض العمليات الحسابية المعقدة والتى تقوم بتسليط الضوء على الطرق الحاكمة لاستخلاص القهوة من حبوبها عن طريق ماكينات إعداد القهوة بالترشيح ، وتساعد هذة الطريقة محبي القهوة في زيادة الاستفادة من إعداد القهوة وذلم من خلال تطبيق منهج علمي دقيق في صنع فنجانهم المفضلة ، ووفقا لما جاء في صحيفة ديلي ميل البريطانية ، فقد وجد الباحثون بأن حجم حبة القهوة مهم جداً للحصول على النكهة المثالية. إذ أن الحبيبات الصغيرة تنتج قهوة أكثر مرارة، بينما الحبيبات الكبيرة تنتج نكهة أضعف. ومساحة الحبوب ترتبط بعملية تخمير القهوة.

التخمير يعرف بأنه عملية تحويل القهوة من شكلها الصلب إلى السائل عندما تذوب في الماء الساخن ، وأشار الدكتور وليام لي وهو المؤلف المشارك لهذه الدراسة والمحاضر في قسم الإحصاء والرياضيات في جامعة ليميريك “على الرغم من أن القهوة هي من بين الأعمال التجارية الضخمة في العالم، إلا أن عملية تحضير الكوب المثالي يميل إلى الكثير من التجربة والخطأ”. وأشار إلى أنه يأمل في يوم من الأيام تصميم آلات قهوة تعمل باستخدام الرياضيات الدقيقة مثل السيارات الرياضية الحديثة” .

ويقول لي، إنه يضع مطحنته على وضع طحن الحبوب الأكبر حجماً، مؤكداً أن ذلك يؤدي إلى الحصول على “حبوب أكبر حجماً بعض الشيء مقارنة بحجمها خلال عملية الطحن المعتادة، وهذا يؤدي إلى الحصول على قهوة أقل مرارة”. وأشار إلى أن الماء يتدفق أيضاً بسرعة أكبر خلال طبقة القهوة مع الحبوب الأكبر حجماً، لأن الماء يمكث فترة زمنية أقل وهو ما يساعد في تقليل كمية الاستخلاص أيضاً”. ، وأنه يأمل تطوير ماكينات القهوة تتناسب مع حجم معين من الحبوب .