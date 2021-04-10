طلبة المدارس يشيدون بدور قناة روافد في شرح المنهاج الفلسطيني

غزة-الرأي- سامي جاد الله

أشاد طلبة المدارس في محافظات قطاع غزة بما تُقدمه قناة روافد التعليمية التلفزيونية التابعة لوزارة التعليم بغزة من دروس تعليمية مصورة وشروحات في المنهاج الفلسطيني خاصة في ظل توقف التعليم الوجاهي بسبب جائحة كورونا.

وتقول الطالبة لمى أبو وردة من الصف العاشر بمدرسة حليمة السعدية بشمال غزة: “أُتابع القناة وأستفيد منها كثيراً، والشيء اللافت الذي يُميزها هو أنها توفر المحتوى الذي نُشاهده على موقع روافد بحيث يمكن الرجوع إليه في أي وقت. أما زميلتها ريناد فتوضح أن القناة إضافة جديدة نحو تحقيق التواصل الفعّال مع معلماتنا في ظل عدم الذهاب للمدارس.

الطالب مهند شقورة من الصف الحادي عشر بمدرسة اليرموك الثانوية للبنين بغرب غزة يوضح بأن روافد ذات محتوى متنوع مفيد في كافة المواد الدراسية. أما زميله محمد موسى فيشير إلى أنه يُتابع جدول البث، ويُحضّر الكراسات والأقلام للتدوين والتلخيص وحل التمارين، ويُقدّم الشكر للوزارة على إنشاء القناة التي تلبي حاجاته التعليمية.

الطالبة آلاء أبو مور من الصف الثاني عشر بمدرسة الشوكة الثانوية للبنات برفح تقول: “أصبح لزاماً عليّ متابعة قناة روافد لما تنتجه من دروس في غاية الأهمية، وشرح بطريقة سلسلة ورائعة وواضحة، وتقنية تصوير وإخراج مميزة.

الطالبة إسلام الريفي من مدرسة فهمي الجرجاوي الأساسية بشرق غزة تقول: “القناة تُشعرني بأنني في الدوام المدرسي أتلقى المواد التعليمية والأسئلة والتدريبات وإجاباتها. أما الطالبة مي السعودي من الصف الحادي عشر بمدرسة بشير الريس الثانوية للبنات بغرب غزة فتقول: “روافد نافذة مميزة للتعلم وتلقي الدروس، وهي الحل الأفضل أثناء هذه الجائحة، والشيء الراقي هو اختيار المعلمين المميزين وطريقة شرحهم.

وحول هدف القناة وخدماتها يوضح رئيس مجلس إدارتها ومدير عام التقنيات التربوية د. أحمد أبو ندا أن الوزارة توسعت في التعليم عن بُعد لخدمة الطلبة في الظروف الطبيعية وظروف الطواريء، واليوم في ظل توقف الدراسة الوجاهية بسبب كورونا حرصنا على استثمار إحدى أدوات التعليم عن بُعد المعتمدة لدى الوزارة وهي قناة روافد من خلال تقديم دروس المنهاج من الصف الأول الأساسي وحتى الثاني عشر وفق برنامج يستفيد منه جميع فئات الطلبة ومنهم فئة الطلبة غير القادرين على الوصول للإنترنت، فبإمكان هذه الفئة التعلم عن طريق متابعة قناة روافد على البث الأرضي.

وذكر أبو ندا أن فريق روافد وفرق المعلمين والمشرفين والفنيين المختصين بإعداد الدروس يعملون بشكل مستمر وفق إجراءات الوقاية الصحية، وقد وفرّت الوزارة لهذه الفرق سُبل التنقل في ظل الإغلاق، وذلك من أجل إنجاز هذه المهمة الوطنية وتقديم الدروس التعليمية وخدمة طلبتنا وأبناء شعبنا.

من جهته يوضح رئيس قسم البرامج التعليمية المصورة في قناة روافد د. أكرم فروانة أن القناة تبث الدروس يومياً من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثانية عشر بعد منتصف الليل، لافتاً إلى أن المحتوى التعليمي يجري إعداده بواسطة طواقم من المعلمين والمشرفين بإشراف وتوجيه من الإدارة العامة للإشراف والتأهيل التربوي بالوزارة تماشياً مع متطلبات جائحة كورونا، وهذا المحتوى يُركّز على المفاهيم الأساسية للمنهاج.

وحول خطوات البث والنشر بيَّن فروانة أننا نقوم ببث الدروس على القناة الأرضية، ثم ننشرها عبر موقع روافد وعلى صفحة القناة على الفيسبوك و اليوتبوب، ثم يجري نشر جميع الدروس لجميع مباحث الصف الواحد في رابط تجميعي واحد لتسهيل وصول الطلبة إلى المحتوى التعليمي وذلك على موقع روافد التعليمي.

