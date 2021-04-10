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خوفًا من فوز حركة حماس

واللا: إسرائيل تحاول الدفع لإلغاء الانتخابات الفلسطينية

10 نيسان / أبريل 2021 03:50

الداخل المحتل-الرأي:

نقل موقع "واللا" العبري، عن مسؤولين "إسرائيليين" قلقهم من إجراء الانتخابات التشريعية الفلسطينية المزمع عقدها في 22 أيار/مايو المقبل، وذلك خشية فوز حركة حماس فيها.

وزعم وزير خارجية الاحتلال، "غابي أشكنازي"، أنتوني بلينكن، أن "إسرائيل" لا تضع عقبات أمام إجراء الانتخابات التشريعية الفلسطينية، لكنها في ذات الوقت قلقة من الانقسام الداخلي في حركة فتح الذي من شأنه إضعافها ويمهد الطريق أمام فوز حماس، بحسب ما أفاد موقع "والا" العبري.

ونقل الموقع العبري عن مسؤولين "إسرائيليين" قولهم "إن إسرائيل والولايات المتحدة لن تنفذ خطوات، لكنهما ستكونان سعيدتان إذا بادر الفلسطينيون أنفسهم إلى تأجيل الانتخابات".

وأشار الموقع إلى أن "إسرائيل" تسعى لإجراء مداولات أخرى مع الإدارة الأميركية حول الموضوع في الأسابيع المقبلة.

في ذات الصدد، قال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية إن "إجراء انتخابات ديمقراطية هو موضوع يجب أن يحسم فيه الفلسطينيون. والولايات المتحدة تعتقد أن من سيشارك في الانتخابات ينبغي أن يتنكر للعنف، والاعتراف بإسرائيل واحترام الاتفاقيات السابقة".

وحول مشاركة الفلسطينيين المقدسيين في الانتخابات التشريعية، نقل "واللا" عن مسؤولين إسرائيليين قولهم "إن إسرائيل سمحت بمشاركتهم في انتخابات العام 2006 ولذلك لا مانع بالسماح بذلك الآن".

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