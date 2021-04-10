62 وفاة و3145 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في الأردن

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم السبت، تسجيل 62 وفاة و3145 إصابة جديدة بفيروس "كورونا".
وقالت الوزارة في الموجز الإعلامي للحالة الوبائية في المملكة، إن عدد الوفيات الإجمالي ارتفع إلى 7708، فيما بلغ العدد الإجمالي للإصابات 662395 منذ بدء الجائحة.
عاجل |
10 نيسان / أبريل 2021 07:29
وكالات-الرأي:
أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم السبت، تسجيل 62 وفاة و3145 إصابة جديدة بفيروس "كورونا".
وقالت الوزارة في الموجز الإعلامي للحالة الوبائية في المملكة، إن عدد الوفيات الإجمالي ارتفع إلى 7708، فيما بلغ العدد الإجمالي للإصابات 662395 منذ بدء الجائحة.
20:03الشرطة البحرية تُغلق البحر أمام الصيادين لسوء الأحوال الجوية
18:14التعليم تُنهي استعداداتها لعقد امتحان وظيفة مدير مدرسة
19:2962 وفاة و3145 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في الأردن
15:52بلدية غزة تنجز أعمال صيانة تقاطع شارعي الوحدة والنصر غرب المدينة
15:50واللا: إسرائيل تحاول الدفع لإلغاء الانتخابات الفلسطينية