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62 وفاة و3145 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في الأردن

10 نيسان / أبريل 2021 07:29

وكالات-الرأي:

 أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم السبت، تسجيل 62 وفاة و3145 إصابة جديدة بفيروس "كورونا".

وقالت الوزارة في الموجز الإعلامي للحالة الوبائية في المملكة، إن عدد الوفيات الإجمالي ارتفع إلى 7708، فيما بلغ العدد الإجمالي للإصابات 662395 منذ بدء الجائحة.

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