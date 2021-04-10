منتدى الإعلاميين يُشيد بموقف الصحفي "سقف الحيط"

غزة – الرأي:

أشاد منتدى الإعلاميين الفلسطينيين بموقف الصحفي "معتصم سقف الحيط"، والذي أنهى عمله كمصور صحفي مع قناة "العربية".

واعتبر المنتدى في بيان له موقف الصحفي "سقف الحيط"، بالوطني والشجاع، مشيرًا إلى أن هذا الموقف يأتي في ظل استمرار قناة العربية بالتغطية اللامهنية تجاه القضية الفلسطينية، وانحرافها عن الحقيقة.

وكان الصحفي معتصم "سقف الحيط" قد أعلن إنهاء عمله كمصور صحفي مع "العربية فلسطين" نظرا لسياسة قناة العربية غير المهنية تجاه القضية الفلسطينية.

وأكد أن موقف الصحفي "سقف الحيط" هو موقف كل فلسطيني، وكل صحفي يدافع عن الحقيقة، مثمنًا موقف سقف الحيط.

ونوه إلى أن القناة في تغطيتها خالفت أبسط مبادئ العمل الصحفي، ومن ذلك تبرئة الاحتلال من مسؤوليته الكاملة عن الوضع الصحي للأسير المفرج عنه حديثا منصور شحاتيت إثر أسره ١٧ سنة.

ودعا المنتدى إلى العمل على توفير فرصة عمل ملائمة للصحفي "سقف الحيط"، مطالبًا قناة العربية بالكف عن سياستها اللامهنية.

ودعا أيضًا المؤسسات الإعلامية المحلية والعربية والعالمية إلى إدانة اللامهنية التي تنتهجها القناة والعمل على محاسبة مسؤوليها قانونيا.

