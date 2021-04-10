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الصحة تعلن عن توفير فحص كورونا السريع بأماكن جديدة بغزة

10 نيسان / أبريل 2021 10:22

غزة – الرأي:

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، عن توفير خدمة اجراء الفحص السريع لفيروس كوفيد19 مجاناً في أماكن جديدة.

وأكدت أنه تم توفيرها في مستشفى حيفا شرق مدينة غزة من الساعة( 3 مساءا الى 9 مساءاً ) وكذلك في مستشفى العودة شمال قطاع غزة من الساعة ( 8 صباحا وحتى 2 بعد الظهر)، مشيرةً إلى أن ذلك يأتي في اطار الجهود التي تبذلها لمواجهة جائحة كورونا.

 وشددت أنها ستعمل خلال الايام القادمة على توفيرها في عدد من المؤسسات الاهلية الاخرى، وذلك من أجل التسهيل على المواطنين وتعزيز مشاركة المجتمع في تثبيط انتشار الوباء.

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