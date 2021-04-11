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الطقس: أجواء باردة وغائمة جزئيًا

11 نيسان / أبريل 2021 08:49

رام الله - الرأي:

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يستمر الجو غائما جزئيا إلى غائم، وباردا خاصة فوق المناطق الجبلية، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بحدود 5-7 درجات مئوية، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

ويكون الجو هذه الليلة غائما جزئياً إلى غائم، وباردا إلى شديد البرودة، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية والرياح غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

وأشارت إلى أن الجو يكون يوم غد الإثنين، غائما جزئيا إلى غائم، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا خاصة فوق المناطق الجبلية ودرجات الحرارة تبقى اقل من معدلها السنوي العام بحدود 4-6 وتكون فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق حتى ساعات المساء وفي ساعات الليل تميل الأجواء للاستقرار، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

ولفتت إلى أن الجو يكون يوم الثلاثاء المقبل غائما جزئيا الى صاف، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها اقل من معدلها السنوي العام ويصبح الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية معتدلا في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما الأربعاء، فيكون الجو غائما جزئيا الى صاف، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل ويصبح الجو لطيفا في معظم المناطق حارا نسبيا في الأغوار، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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