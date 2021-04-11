وكالة الرأي الفلسطينية الشرطة تحتجز 86 مركبة مُخالفة لقرار منع حركة المركبات وكالة الرأي الفلسطينية قطاع الساعات السويسرية يخوض تحدي التحول الرقمي وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شرق غزة تختتم لقاءات تدريبية حول "مهارات خدمة الجمهور" وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل 13 مواطنًا من الضفة وكالة الرأي الفلسطينية يقتل أفراد عائلته محاكات لمشهد في لعبة الكترونية! وكالة الرأي الفلسطينية تحذير.. مضاعفات خطيرة من ارتداء الكمامات في كل مكان! وكالة الرأي الفلسطينية قرد يتحكم بلعبة فيديو بواسطة شريحة في دماغه دون استخدام يديه وكالة الرأي الفلسطينية توغل لجرافات الاحتلال شرق المغازي وكالة الرأي الفلسطينية ما هو سر الشكل الحلقي للنباتات الصحراوية الأسترالية وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: أجواء باردة وغائمة جزئيًا
أخبار » الأسرة و المجتمع

تحذير.. مضاعفات خطيرة من ارتداء الكمامات في كل مكان!

11 نيسان / أبريل 2021 08:54

تحذير.. مضاعفات خطيرة من ارتداء الكمامات في كل مكان!
تحذير.. مضاعفات خطيرة من ارتداء الكمامات في كل مكان!

أعرب أطباء مختصون روس، عن اعتقادهم أن بعض الإجراءات من إلزامية ارتداء الكمامات والقفازات يمكن أن تؤدي لمشاكل صحية، في الوقت الذي يرى فيه اختصاصيون آخرون التحذيرات مبالغا فيها.

ويعتقد رئيس قسم علم الأحياء الدقيقة وعلم الفيروسات والمناعة في جامعة موسكو الطبية الأولى، فيتالي زفيريف، أن الكمامات الطبية لا تحمي الصحة، لكن الضرر الناجم عنها مبالغ فيه إلى حد كبير.

وأشار الطبيب، على وجه الخصوص، إلى أنه من الضروري ارتداء معدات الحماية الشخصية هذه فقط في حالة الطوارئ، على سبيل المثال، في الأماكن المزدحمة؛ في مترو الأنفاق، والمحلات التجارية. وقال إن الكمامة في الشارع غير مجدية، وضارة بالصحة.

وقال: “عندما يكون الشخص مرتديا الكمامة لفترة طويلة، فإن الأكسجين ينخفض، أي تشبع الدم بالأكسجين. إن أي جهاز يتم ارتداؤه على الجهاز التنفسي يجعل من الصعب وصول الأكسجين إليه، ويعاني الأشخاص الذين لديهم مشاكل في القلب والتنفس من ذلك”.

وأضاف زفيريف أن الكمامة يمكن أن تصبح مصدرا خطيرا للعدوى، حيث يوجد العديد من الفيروسات والبكتيريا الفطرية في الهواء، كل هذا يستقر على الكمامة، ويمكن أن تصيب الشخص إذا لم يغيرها بانتظام.

وتابع: "أنا أعارض بشدة إجبار الناس على ارتداء القفازات، خاصة القفازات المطاطية"، واصفا وسيلة الحماية هذه بأنها عديمة الفائدة وضارة.

وفقا لزفيريف، لا يصاب الناس بالعدوى من خلال أيديهم، نظرا لعدم وجود فيروس على الأسطح، ولكن باستخدام القفازات، يقوم الشخص بجمع الفطريات والبكتيريا والمواد المسببة للحساسية. وبعد لمس الوجه بمثل هذه المجموعة من الفيروسات، يمكن بسهولة الإصابة بالأكزيما والربو والأمراض الأخرى.

وقال: "الجلد يحمي أفضل بكثير من القفازات، لأنه يحتوي على الببتيدات المضادة للميكروبات وعوامل الدفاع المناعي الأخرى".

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية عطاء فلسطين تفتتح مشروع الطاقة الشمسية لمستشفى الدرة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟