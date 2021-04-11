وكالة الرأي الفلسطينية قوات القمع تقتحم قسم "22" في سجن عوفر وكالة الرأي الفلسطينية هيئة الاستثمار تمّول 26 مشروعاً صغيراً بأكثر من 170 ألف دولار وكالة الرأي الفلسطينية نيابة الوسطى تختتم جولة تفقدية على المراكز الشرطية في المحافظة وكالة الرأي الفلسطينية بدء صرف المنحة القطرية لـ 100 ألف أسرة متعففة بغزة وكالة الرأي الفلسطينية "السياحة والأثار" تنفذ 709 جولة ميدانية خلال الربع الأول من 2021 وكالة الرأي الفلسطينية أسعار صرف العملات الرئيسية اليوم الأحد وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2800)الاحد 11/4/2021 وكالة الرأي الفلسطينية جيش الاحتلال يفرض إغلاقًا شاملًا على الضفة وغزة وكالة الرأي الفلسطينية الحكم المحلي تبدأ بإنشاء أبراجًا للإنقاذ البحري وكالة الرأي الفلسطينية الشرطة تحتجز 86 مركبة مُخالفة لقرار منع حركة المركبات
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

274 حالة خطيرة

6 وفيات و1479 إصابة بكورونا في غزة خلال 24 ساعة

11 نيسان / أبريل 2021 10:41

غزة- الرأي:

أعلنت وزارة الصحة في غزة، تسجيل 6 حالات وفاة، و1479 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 3849 فحصًا مخبريًا و712 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي، إن إجمالي المصابين بالفيروس وصل لـ 81523 إصابة، والحالات النشطة 19130 حالة، والمتعافين 61716 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 677 حالة وفاة، والحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 379 حالة، والحالات الخطيرة والحرجة 274 حالة.

وأشارت الوزارة، إلى أن الجرعات التي وصلت قطاع غزة 81600 جرعة وهي تكفي 40800 شخصًا، وإجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح 31097 شخصًا.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية عطاء فلسطين تفتتح مشروع الطاقة الشمسية لمستشفى الدرة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟