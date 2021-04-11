6 وفيات و1479 إصابة بكورونا في غزة خلال 24 ساعة

غزة- الرأي:

أعلنت وزارة الصحة في غزة، تسجيل 6 حالات وفاة، و1479 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 3849 فحصًا مخبريًا و712 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي، إن إجمالي المصابين بالفيروس وصل لـ 81523 إصابة، والحالات النشطة 19130 حالة، والمتعافين 61716 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 677 حالة وفاة، والحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 379 حالة، والحالات الخطيرة والحرجة 274 حالة.

وأشارت الوزارة، إلى أن الجرعات التي وصلت قطاع غزة 81600 جرعة وهي تكفي 40800 شخصًا، وإجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح 31097 شخصًا.