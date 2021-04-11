هنية يهاتف والد المحرر الشحاتيت ويشيد بنضاله

الدوحة – الرأي:

هاتف إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس مساء أمس السبت والد الأسير المحرر المجاهد منصور الشحاتيت، مشيدا به وبنضاله وبصموده في سجون الاحتلال، ومعتبرًا أنه من أبطال حركة حماس والشعب الفلسطيني.

وعبّر عن كامل التضامن مع الأخ منصور الذي عانى كثيرًا على يد الاحتلال الصهيوني في سجونه وزنازينه، وقال إن منصور عزيزًا وسيبقى عزيزًا وأحد الأبطال الصامدين الذين ضحوا في سبيل هذا الوطن وحريته ورفعته.

وأعرب رئيس الحركة عن الاستعداد الكامل لوقوف الحركة إلى جانب الأسير المحرر منصور لتجاوز المحنة الحالية التي سببتها له وحشية السجون الصهيونية، وتقديم كل ما يلزم له والالتزام الكامل تجاهه.

من جانبه شكر والد الأسير المحرر منصور الشحاتيت رئيس الحركة على اتصاله، وأشاد به وبحركة حماس وبغزة وبصمودها في مواجهة الاحتلال، وثمّن وقوفه إلى جانب نجله، معبرًا عن يقينه أنه سيتجاوز المحنة التي سببها له المحتل، وسيكون أقوى من الاحتلال.