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45 مستوطنًا يقتحمون باحات الأقصى

11 نيسان / أبريل 2021 11:46

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

القدس المحتلة - الرأي

 اقتحم 45 مستوطنا، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال.

وأفادت دائرة الأوقاف الاسلامية في القدس بأن قوات الاحتلال أغلقت باب المغاربة، وسمحت للمستوطنين بتنفيذ جولات استفزازية وأداء صلوات تلمودية في ساحات الأقصى.

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