45 مستوطنًا يقتحمون باحات الأقصى

القدس المحتلة - الرأي

اقتحم 45 مستوطنا، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال.

وأفادت دائرة الأوقاف الاسلامية في القدس بأن قوات الاحتلال أغلقت باب المغاربة، وسمحت للمستوطنين بتنفيذ جولات استفزازية وأداء صلوات تلمودية في ساحات الأقصى.