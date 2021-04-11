تعليم خان يونس تؤكد على التفاعل بين المعلم والطالب داخل الصف الافتراضي

خان يونس- الرأي

اجتمع عبد الرحيم الفرا مدير التربية والتعليم بخان يونس، اليوم الأحد، بالمشرفين التربويين لاطلاعهم على آخر المستجدات والتعليمات.

وحضر اللقاء محمد العسولي مدير الدائرة الإدارية، ود. إبراهيم رمضان مدير الدائرة الفنية، و محمود المصري رئيس قسم الإشراف التربوي، ود. أكرم الحجوج رئيس قسم الإدارات المدرسية، و حنان الطبش رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام.



ورحب الفرا بالحضور، وثمن جهود المشرفين التربويين المبذولة في الميدان، ومن ثم أكد على ضرورة متابعة عمل المعلمين داخل الفصول الافتراضية ومتابعة المحتوى التعليمي، بحيث لا يقتصر الأمر على تعيينات وأوراق عمل، وأن يكون هناك تفاعل بين المعلم والطالب داخل الصف الافتراضي.

ونوه إلى إمكانية تنظيم دورات تدريبية للمعلمين في إدارة الصف الافتراضي لرفع كفاياتهم وتطوير أدائهم، كذلك ضرورة تشكيل لجنة من الإدارة والمشرفين للمتابعة، كذلك توفير بطاقات التعلم الذاتي لطلبة المرحلة، والتواصل المستمر معهم على مجموعات الواتس آب، وأكد أن العمل في مراكز التمكين والتميز الخاص بطلبة الثانوية العامة سيبدأ في السابع عشر من أبريل.



من جانبه أكد د. رمضان على ضرورة عقد اجتماعات عن بعد للجان المباحث، وكتابة التقارير الإشرافية الخاصة بالمعلمين حول الفصول الافتراضية وتقديم التوصيات لكل معلم، وأشار إلى ضرورة رصد احتياجات المعلمين التدريبية ورفعها للإدارة لتنفيذ الدورات المطلوبة.

كما ونوه د. رمضان إلى أن نصيب مديرية خان يونس 8 مراكز من برنامج التمكين والتميز، بحيث سيكون 4 مراكز في وسط المدينة، والأخرى في المنطقة الغربية، موضحاً أنه سيتم تمكين طلبة الفرع العلمي في مبحث الفيزياء والرياضيات والكيمياء والأحياء، أما طلبة الفرع الأدبي سيتم تمكينهم في مبحث اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات والتاريخ، بواقع 6 لقاءات بحيث يكون اللقاء الأخير عبارة عن تدريب على نموذج اختبار.



وفي كلمته هنأ العسولي الحضور بحلول شهر رمضان المبارك، مؤكداً على ضرورة أن يكون التعليم الالكتروني منظم وموجه ووفق جداول، بحيث لا يشكل عبئاً على أولياء الأمور، منوهاً إلى أنه سيكون دوام لمديري المدارس بواقع يومين في الأسبوع للمتابعة وتلبية احتياجات الطلبة في الصفوف الافتراضية، وحث العسولي المشرفين التربويين على تجهيز العجز الحقيقي في المباحث المختلفة لترتيب التشكيلات للعام القادم.

هذا وتم الرد على استفسارات الحضور.