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و960 حالة تعافٍ

16 وفاة و756 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالضفة الغربية

11 نيسان / أبريل 2021 01:29

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

رام الله - الرأي:

أعلنت الصحة برام الله، تسجيل 16 حالة وفاة و756 إصابة جديدة بفيروس كورونا و960 حالة تعافٍ بالضفة الغربية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي، إن حالات الوفاة التي تم تسجيلها هي كالتالي: "أريحا والأغوار 1، الخليل 2، جنين 3، رام الله والبيرة 2، طوباس 2، طولكرم 1، قلقيلية 2، نابلس 3".

وأضافت أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طولكرم 84، طوباس 36، نابلس 188، جنين 153، قلقيلية 29، سلفيت 16، بيت لحم 32، الخليل 83، رام الله والبيرة 116، ضواحي القدس 11، أريحا والأغوار 8".

وذكرت الوزارة، أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: " طولكرم 134، طوباس 25، نابلس 75، جنين 142، قلقيلية 87، سلفيت 29، بيت لحم 32، الخليل 277، رام الله والبيرة 131، ضواحي القدس 14، أريحا والأغوار 14"، قطاع غزة 712.

وأشارت إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 88.0%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 11.0%، ونسبة الوفيات 1.0% من مجمل الإصابات.

ولفتت إلى وجود 185 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 50 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 557 مريضاً.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 140932، بينهم 13167 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

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