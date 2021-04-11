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الإعلام الحكومي بغزة يرعى توقيع ميثاق شرف للانتخابات

11 نيسان / أبريل 2021 03:01

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غزة- الرأي:

يرعى المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، فعالية لتوقيع ميثاق الشرف الإعلامي الخاص بالانتخابات الفلسطينية 2021.

ومن المقرر أن تُعقد الفعالية بحضور لجنة الانتخابات المركزية غداً الاثنين الساعة 12 ظهراً في فندق الكومودور الطابق الأول على ساحل مدينة غزة.

ووجه الإعلام الحكومي دعوات للصحفيين ووسائل الإعلام المحلية والدولية من أجل تغطية مراسم التوقيع.

يذكر أن الانتخابات الفلسطينية ستجري على 3 مراحل خلال العام الجاري، تشريعية في 22 مايو/أيار، ورئاسية في 31 يوليو/تموز، وانتخابات المجلس الوطني في 31 أغسطس/آب.

وكانت الفصائل الفلسطينية المشاركة في حوارات القاهرة قد وقّعت على ميثاق شرف تأكيداً على سير العملية الانتخابية بكافة مراحلها بشفافية ونزاهة.

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