ثلاثة أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام بسجون الاحتلال

فلسطين المحتلة - الرأي

يواصل ثلاثة أسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي إضرابهم المفتوح عن الطعام، وهم: "عماد سواركه، وسائد أبو عبيد، وعيّاد الهريم".

وذكر نادي الأسير، أن سواركه (37عاماً) من أريحا مضرب عن الطعام منذ (25) يومًا، وأبو عبيد (41 عامًا) من جنين منذ سبعة أيام، وذلك رفضًا لاعتقالهما الإداري.

وبينت النادي في بيان له الأحد، أن الأسير الهريمي (28 عامًا) من بيت لحم يواصل إضرابه عن الطعام منذ 6 أيام، وذلك رفضًا لاعتقاله.

وأشار إلى أنّ الأسير سواركه يقبع في زنازين سجن "عسقلان" حيث جرى نقله مؤخرًا من سجن "النقب"، وأبو عبيد يقبع في سجن "النقب"، بينما يقبع الأسير الهريمي في زنازين سجن "عوفر".

يُشار إلى أنّ الأسير "سواركه" اعتقله الاحتلال في شهر تموز العام الماضي، وقد أصدرت مخابرات الاحتلال بحقّه ثلاثة أوامر اعتقال إداريّ مدة كل منهما أربعة شهور، وهو أسير سابق أمضى ما مجموعه في سجون الاحتلال قرابة العشر سنوات، وهو متزوج وأب لخمسة أطفال.

والأسير "أبو عبيد" كان قد اعتقل في شهر تشرين الثاني من العام الماضي، وحكم عليه الاحتلال بالسّجن الفعلي لمدة أربعة شهور ونصف، وبعد انتهاء مدة حُكمه جرى تحويله إلى الاعتقال الإداريّ، وعليه شرع في الإضراب، علمًا أنه أسير سابق أمضى قرابة (12) عامًا في سجون الاحتلال.

كما أن الأسير "الهريمي" الذي أعاد الاحتلال اعتقاله في السادس من نيسان/ أبريل الجاري، بعد أقل من شهرين على الإفراج عنه، هو أسير سابق أمضى سنوات في سجون الاحتلال، وكان قد خاض عام 2016 إضرابًا عن الطعام استمر لمدة (45) يومًا.