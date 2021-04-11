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الاحتلال يفرض إغلاقاً شاملاً على الضفة وغزة ابتداءً من الغد

11 نيسان / أبريل 2021 05:33

معابر قطاع غزة
معابر قطاع غزة

فلسطين المحتلة - الرأي

أعلن الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أنه سيفرض إغلاقًا شاملاً على جميع المعابر في الضفة المحتلة وقطاع غزة، اعتبارًا من يوم غد الثلاثاء.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الإغلاق المذكور يأتي تزامناً مع إحياء الاحتلال ذكرى سيطرته على الأراضي الفلسطينية.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال إن الإغلاق سيبدأ غداً الساعة 19:00 مساءً وحتى منتصف الليل بين يوميْ الخميس والجمعة من هذه الأسبوع وفق تقييم الوضع الأمني وساعات عمل المعابر.

وأشار المتحدث إلى أنه خلال الإغلاق سيسمح بعبور حالات إنسانية وطبية واستثنائية فقط.

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