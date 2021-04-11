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الاحتلال يهدم منشأة في بيت لحم ويطرد عائلة من أرضها بالخليل

11 نيسان / أبريل 2021 07:20

اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه تتواصل في الضفة والقدس
اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه تتواصل في الضفة والقدس

فلسطين المحتلة - الرأي

هدمت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الاحد، منشأة زراعية للمرة الثانية على التوالي في بلدة الخضر جنوب بيت لحم، فيما طردت مزارعاً وعائلته من أرضهم في بيت أمر بالخليل.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال هدمت عريشا زراعياً في بلدة الخضر يعود للمواطن صلاح الدين صلاح، بحجة عدم الترخيص، واستولت على مكوناته من حديد وخشب.

وأضافت أن الاحتلال شن في الفترة الاخيرة حملة هدم واسعة النطاق، طالت عددا من العرش الزراعية في أراضي بلدة الخضر.

وفي الخليل طردت قوات الاحتلال مزارعا وعائلته من أرضهم، في بلدة بيت أمر شمال المدينة.

وقال الناشط الإعلامي محمد عوض، إن قوات الاحتلال يرافقها عدد من المستوطنين، طردت المواطن سمير عبدالله الصليبي وعائلته أثناء عملهم في أرضهم بمنطقة واد الوهادين المحاذية لمستوطنة " كرمي تسور" المقامة على أراضي المواطنين جنوب بيت أمر، بعد احتجازهم أكثر من ساعتين.

وذكر "عوض" بأن قوات الاحتلال منعت المزارع الصليبي من البقاء بالأرض البالغة مساحتها خمسة دونمات، بذريعة عدم حصولهم على تصريح لدخولها.

وأشار إلى أن جنود الاحتلال اقتلعوا أعمدة حديدية وضعها المواطن الصليبي، من أجل إنشاء بيت زراعي بلاستيكي.

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