أعراض عسر الهضم وطرق بسيطة لعلاجه

عسر الهضم، أو ما يسمى ضعف الجهاز الهضمي، هو مصطلح يستخدم في الأساس للتعبير عن عدم الراحة في الجزء العلوي من البطن، وهو ليس حالة طبية ولكنه مجرد علامة تشير إلى تجربة ما، بما في ذلك آلام في البطن والشعور بالامتلاء بعد تناول وجبتك مباشرة، إلا أن الأشخاص الذين يعانون من عسر الهضم يعانون منه بطرق مختلفة، وفي التقرير التالى نتحدث عن أعراض عسر الهضم وعلاجه، بحسب موقع "only my health".

أعراض عسر الهضم

قد يعاني الشخص المصاب بعسر الهضم من واحد أو أكثر من الأعراض، في حالات نادرة، يعاني الأشخاص من أعراض مثل القيء والتجشؤ، في بعض الأحيان، يعاني الأشخاص الذين يعانون من عسر الهضم أيضًا من حرقة في المعدة.

أسباب عسر الهضم

التدخين:

أحد الأسباب الرئيسية لعسر الهضم هو تدخين السجائر، يجب تجنب التدخين قدر الإمكان ليس فقط لعسر الهضم ولكن لحماية صحتك العامة، هناك مواد كيميائية معينة في السجائر تسبب ارتخاء الصمام الذي يحافظ على محتويات المعدة.[التدخين] التدخين

الإفراط في الأكل:

تناول الطعام بشكل يفوق ما تتحمله معدتنا لا ينتهي بشكل جيد لجسمنا، يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول الطعام إلى إنتاج المزيد من الأحماض مما يتسبب في أعراض ارتداد الحمض وعسر الهضم.

علاج عسر الهضم

تجنب أنواع معينة من الأطعمة

يميل بعض الناس إلى تناول الكثير من الأطعمة الغنية بالتوابل ومع ذلك، فإن لا يمكنهم هضم الأطعمة الحارة على الإطلاق لذلك، عليك تجنب الفلفل الأحمر والتوابل الحارة والكافيين والحلويات الغنية بالسكر والدهون.

تقليل التوتر والقلق

يمكن أن يكون تقليل التوتر والقلق مفيدًا جدًا في تجنب مشكلة عسر الهضم، يمكنك شرب شاي الأعشاب والعلاجات لتهدئة عقلك وجسمك.

تناول كميات أقل من الكافيين

يجب تجنب القهوة والشاي والشوكولاتة والكحول قدر الإمكان، وهى طريقة طبيعية أخرى يمكن أن تساعد في علاج عسر الهضم، يحتوي هذان العنصران على مكونات رئيسية تؤدي إلى الحموضة المعوية لدى بعض الأشخاص.