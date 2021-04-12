نصائح مفيدة قبل اختبار كورونا

أصبحت اختبارات فيروس كورونا منتشرة بصورة كبيرة في كل دول العالم، ومنها الاختبارات المجانية التى أصبحت متاحة الآن بسهولة، ولكن هل يمكنك تناول الطعام قبل إجراء اختبار كورونا؟ ووفقا لتقرير موقع اكسبريس" express" البريطاني، هناك أنواع لاختبارات كورونا بالإضافة غل نصائح يجب اتباعها.

وقالت الدراسة أنه عند أخذ الاختبار سيتحدث معك المساعد، وهو عادة ممرضة أو شخص يعمل في المجال الطبي، خلال العملية، والتحقق من التفاصيل الخاصة بك والتأكد من أخذ المسحة بشكل صحيح، وعندما يتم أخذ المسحة، سيتم أخذ عينات من حلقك ، متبوعة بأنفك.



ماذا يحدث أثناء اختبار كورونا؟

اعتمادًا على الاختبار الذي ستحصل عليه وما إذا كنت تقوم بمسح نفسك أم لا ، قد تختلف الأمور، ولكن بصرف النظر عما إذا كنت ستجري المسحة بواسطة شخص آخر أم لا ، أو تفعلها بنفسك ، يجب أن تحصل على التعليمات من المساعد الذي يوجهك.

ما الذي يمكنك فعله وما لا يمكنك فعله قبل إجراء اختبار كوفيد19؟



تختلف الكثير من قواعد الاختبار اعتمادًا على ظروف الاختبار:

قد يحتاج البعض إلى العزلة في المنزل قبل إجراء الاختبار في المراكز المتخصصة، في حين أن البعض الآخر سيكون قادرًا على إكمال مجموعة أدوات الاختبار في المنزل.

ارتداء غطاء الوجه أمر بالغ الأهمية ، مثل ممارسة التباعد الاجتماعي.

قبل إجراء الاختبار ، يوصى بتجنب تناول الطعام لمدة ساعة أو ساعتين.

يجب أن تشرب الماء فقط في نفس الفترة الزمنية لتجنب أي شيء يؤثر على نتائج الاختبار.

أنواع اختبارات كورونا



1- الاختبار السريع أو اختبار المستضد وسيلة سريعة ورخيصة لاكتشاف الفيروس يتم استخدامها على نطاق واسع في الأماكن العامة، مثل المطارات.

2- الاختبار الجزيئى: يعتبر اختبارا دقيقا وفعالا للكشف عن كورونا عن طريق مقدم الرعاية الصحية الذى يجمع المخاط من أنفك وحنجرتك باستخدام مسحة.

3-اختبار الأجسام المضادة أو الدم الذى يبحث عن الأجسام المضادة المحتملة التى تحمى جهاز المناعة لديك من فيروس كورونا.