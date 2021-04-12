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أخبار » التكنولوجيا و التقنية

كيفية إضافة حساب بريد إلكترونى آخر إلى تطبيق Gmail الخاص بك

12 نيسان / أبريل 2021 07:38

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إذا كنت شخصًا يستخدم أكثر من حساب بريد إلكترونى بشكل متكرر - أحدها هو Gmail - ولكنك لا تريد الاستمرار فى التبديل بين تطبيق ثم الآخر، فيجب أن تعمل أن Gmail يسمح لمستخدميه بقراءة وإرسال رسائل البريد الإلكترونى من Yahoo و Hotmail وعناوين البريد الإلكترونى الأخرى باستخدام تطبيق Gmail نفسه.

وليس ذلك فحسب، بل إنه يوفر أيضًا دعمًا للعديد من ميزات Gmail نفسها مثل حسابات جوجل للحسابات غير التابعة لـ جوجل مثل البحث عن بريد إلكترونى حسب المرسل أو الموضوع أو معايير أخرى أو نقل بريد إلكترونى إلى مجلد أو أكثر، وإذا كان هذا يبدو تمامًا كما كنت تبحث عنه، فهذه خطوات تحتاج إلى اتباعها:

1. افتح تطبيق Gmail على هاتفك الذكي.

2. فى أعلى اليسار، انقر على صورة ملفك الشخصي.

3. اضغط على إضافة / استخدام حساب آخر.

4. اختر نوع الحساب الذى تريد إضافته.

- هنا ستحصل على خيارات مثل جوجل و iCloud و Outlook و Hotmail و Live و Office 365 و Yahoo وغيرها.

- اتبع الخطوات التى تظهر على الشاشة لإضافة حسابك، ثم انقر فوق جرِّب Gmailify.

- سيؤدى القيام بذلك إلى تمكين ميزات Gmail إلى حسابك المضاف أيضًا، وسيشمل ذلك الحماية من البريد العشوائى والفرز التلقائى للبريد الإلكترونى والبحث الأسرع وما إلى ذلك.

5. بمجرد الانتهاء من ذلك، لمشاهدة رسائل البريد الإلكترونى من جميع الحسابات معًا، سيتعين عليك النقر على أيقونة القائمة فى الزاوية العلوية اليسرى والتوجه إلى "جميع صناديق البريد الوارد".

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