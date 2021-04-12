وكالة الرأي الفلسطينية بلدية غزة تشارك في وضع حجر الأساس لمشروع الري الزراعي شمال المدينة وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس تركب مصابيح إنارة بطريق حي الأمل الرئيسي وكالة الرأي الفلسطينية "شرطة التدخل" بالشمال تُنظم طابور أركان لكوادرها وكالة الرأي الفلسطينية الدفاع المدني برفح يُنفِّذ 989 مهمة خلال الربع الأول من 2021 وكالة الرأي الفلسطينية غزة تستقبل "رمضان" وفق إجراءات وقائية للحد من كورونا وكالة الرأي الفلسطينية 17 حالة وفاة بفيروس كورونا في قطاع غزة وكالة الرأي الفلسطينية فوانيس رمضان تبعث الحياة في شوارع غزة رغم كورونا وكالة الرأي الفلسطينية لماذا تندر الأزهار ذات اللون الأزرق في الطبيعة؟ العلماء يجيبون وكالة الرأي الفلسطينية "كيرن كييمت" تصادق على شراء أراض بمحافظتي نابلس وجنين وكالة الرأي الفلسطينية مجمع ناصر الطبي ينقذ حياة مواطناً تعرض لنزيف حاد بالصدر
أخبار » الأخبار الحكومية

بقيمة (٩٠) ألف شيكل

"هنية" يفتتح تطوير ملعب وصالة "رفيق السالمي" بالشاطئ

12 نيسان / أبريل 2021 08:16

غزة- الرأي

افتتح عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، مشروع تطوير ملعب وصالة الشهيد رفيق السالمي بمخيم الشاطئء غرب مدينة غزة، مساء امس الاحد، بحضور وائل السالمي شقيق الشهيد رفيق - رئيس نادي الشاطئ السابق، وسعيد أبو سلطان المدير العام بالمجلس الأعلى.


وجرت فعالية الافتتاح ضمن برنامج إحياء يوم الرياضي الفلسطيني وتخللها مباراة كرة قدم جمعت نجوم وقدامى ناديي الشاطىء والصداقة، وقدم عبد السلام هنية درعا تقديريا لعائلة الشهيد رفيق السالمي.


وتحدث هنية خلال الحفل عن مشاريع البناء والتطوير التي يتبناها المجلس الأعلى كأولوية في برامجه، وقال إن تطوير صالة رفيق السالمي وتجهيز الملعب المعشب وتهيئة الصالة لاستقبال الشباب والأنشطة الرياضية، يمثل إنجازا جديدا يعتز به المجلس الأعلى، وأضاف أن الصالة ستخدم الشباب والرياضيين في مخيم الشاطىء ومنطقة غرب غزة، وستحتضن الأنشطة والفعاليات المتنوعة والهادفة.


وتطرق هنية إلى التاريخ الحافل بالتضحيات للشهيد رفيق السالمي وعائلته، وقال إن إحياء ذكرى الشهداء  من خلال تخليد أسماءهم في الصالات والملاعب يمثل فخرا للمسيرة الرياضية.


يذكر أن مشروع تجهيز وتطوير صالة الشهيد رفيق السالمي بلغت قيمتها (٩٠) ألف شيكل.

172623162_488679562267087_6850321403496565712_n 172334233_4182921611752976_2312138588419551513_n 172646445_505521437148725_4629473174546244027_n
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية عطاء فلسطين تفتتح مشروع الطاقة الشمسية لمستشفى الدرة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟