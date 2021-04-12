"هنية" يفتتح تطوير ملعب وصالة "رفيق السالمي" بالشاطئء

غزة- الرأي

افتتح عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، مشروع تطوير ملعب وصالة الشهيد رفيق السالمي بمخيم الشاطئء غرب مدينة غزة، مساء امس الاحد، بحضور وائل السالمي شقيق الشهيد رفيق - رئيس نادي الشاطئ السابق، وسعيد أبو سلطان المدير العام بالمجلس الأعلى.



وجرت فعالية الافتتاح ضمن برنامج إحياء يوم الرياضي الفلسطيني وتخللها مباراة كرة قدم جمعت نجوم وقدامى ناديي الشاطىء والصداقة، وقدم عبد السلام هنية درعا تقديريا لعائلة الشهيد رفيق السالمي.



وتحدث هنية خلال الحفل عن مشاريع البناء والتطوير التي يتبناها المجلس الأعلى كأولوية في برامجه، وقال إن تطوير صالة رفيق السالمي وتجهيز الملعب المعشب وتهيئة الصالة لاستقبال الشباب والأنشطة الرياضية، يمثل إنجازا جديدا يعتز به المجلس الأعلى، وأضاف أن الصالة ستخدم الشباب والرياضيين في مخيم الشاطىء ومنطقة غرب غزة، وستحتضن الأنشطة والفعاليات المتنوعة والهادفة.



وتطرق هنية إلى التاريخ الحافل بالتضحيات للشهيد رفيق السالمي وعائلته، وقال إن إحياء ذكرى الشهداء من خلال تخليد أسماءهم في الصالات والملاعب يمثل فخرا للمسيرة الرياضية.



يذكر أن مشروع تجهيز وتطوير صالة الشهيد رفيق السالمي بلغت قيمتها (٩٠) ألف شيكل.