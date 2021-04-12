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في حالة نادرة جدا.. قطة ترعى فراخ الدجاج في العراق

12 نيسان / أبريل 2021 09:02

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بحنان واهتمام لا يقلان عما تظهره الأم، تقوم قطة برعاية وتربية نحو 20 من فراخ الدجاج في إحدى القرى التابعة لناحية حرير بمحافظة أربيل في إقليم كردستان العراق، بعد أن ربّت نحو 20 دجاجة خلال العامين الماضيين.

تُرافق القطة فراخ الدجاج إلى أيّ مكان يذهبون إليه وتبدي اهتمامها بهم، وتؤمن الطعام والشراب لهم، بالإضافة إلى حراستهم في الليل ووضعهم تحتها لتدفئتهم.

تلقى صاحب القطة الكثير من العروض المغرية لشرائها، إلا أنه رفض ذلك، كما عرض عليه إقامة عروض للقطة والدجاج في عدة محافظات عراقية، لكنه رهن موافقته بأن يتم التبرع بمبالغ العروض لمستشفيات السرطان والقلب.

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