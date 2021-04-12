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الطقس: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة

12 نيسان / أبريل 2021 09:41

الطقس: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة
الطقس: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة

رام الله- الرأي

 

 

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم الإثنين، غائما جزئيا إلى غائم، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا خاصة فوق المناطق الجبلية ودرجات الحرارة تبقى أقل من معدلها السنوي العام بحدود 4-6، وتكون الفرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق حتى ساعات المساء، وفي ساعات الليل تميل الأجواء للاستقرار، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

 ويكون الجو هذه الليلة،  غائماً جزئياً إلى صاف وبارداً إلى شديد البرودة، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

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