17 حالة وفاة بفيروس كورونا في قطاع غزة

11:13تجمع المؤسسات الخيرية: مساعدات لعشرات آلاف الأسر بغزة

إستطلاع للرأي

جاري التصويت ...

ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟