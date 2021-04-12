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17 حالة وفاة بفيروس كورونا في قطاع غزة

12 نيسان / أبريل 2021 10:45

القدس المحتلة - الرأي

سجلت وزارة الصحة في قطاع غزة 17 حالة وفاة و1764 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

ونشرت الوزارة صباح اليوم الإثنين ملخص الحالة الوبائية في القطاع، وفق المعطيات التالية:

إجراء 4700 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية.

تسجيل ( 1764 ) اصابة جديدة بفيروس كورونا.

تعافي 820 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.

17 حالات وفاة بفيروس كورونا خلال ال 24 ساعة الماضية

 إجمالي تراكمي للمصابين 83287 اصابة

 إجماليالحالات النشطة 20057 حالة

إجمالي المتعافين 62536 حالة 

اجمالي الوفيات 694 حالة وفاة

اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 391 حالة.

 اجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 277 حالة.


التطعيمات:
 اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة:   81600 جرعة وهي تكفي 40800 شخص.

 اجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 31245 شخص

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