"الإعلام الحكومي" يرعى ميثاق شرف إعلامي قبيل الانتخابات

غزة – الرأي

رعى المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، توقيع ميثاق الشرف الإعلامي الخاص بالانتخابات الفلسطينية 2021.



ووقع على الميثاق عدد واسع من المؤسسات والصحفيين الفلسطينيين في القطاع.



وقال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف إن توقيع الميثاق يأتي لتهيئة الأجواء لممارسة انتخابية ديمقراطية، تبتعد تماما عن استحضار مصطلحات الانقسام، وتؤسس لمرحلة جديدة بعنوان الشراكة والوحدة الوطنية.

من جهته أكد جميل الخالدي المدير الاقليمي للجنة الانتخابات المركزية، على أهمية توقيع ميثاق الشرف الإعلامي.



واعتبر الخالدي أن الميثاق يؤسس لبيئة إعلامية في ظل انتخابات تشهد استقطاب سياسي حاد، مشددا على دور الإعلام في مراقبة العملية الانتخابية.



ودعا الخالدي وسائل الإعلام لخلق بيئة إعلامية متسامحة، مع اقتراب الدعاية الانتخابية للقوائم.



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https://www.youtube.com/watch?v=jgk2zaEZwYM