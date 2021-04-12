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الأسرى الإداريون يستعدون لخوض معركة "الحرية والكرامة"

12 نيسان / أبريل 2021 03:20

فلسطين المحتلة - الرأي

أعلن مكتب إعلام الأسرى عزم الأسرى المعتقلين إدارياً في سجون الاحتلال خوض معركة الحرية والكرامة رفضاً لاعتقالهم الإداري.

ونقل المكتب في تصريح نقله عن الأسرى قولهم: "الأوان لوضع حداً للاعتقال الإداري التعسفي المسلط على رقابنا"

وأضاف الأسرى الإداريون : "لن نسمح للاحتلال باستغلالنا كورقة ضغط في العملية الإنتخابية، نحن ممثلوا شعبنا، ونرفض سياسة تغييبنا عن الأرض والميدان، وهذا دافعنا نحو التحرك لمعركة الأمعاء الخاوية"

ودعا الأسرى الإداريون شعبنا وفصائل المقاومة وأحرار العالم لاسنادهم بما يملكون وما يستطيعون وأن لا يتركوهم في الميدان وحدهم: "متابعين: "عهدكم بنا أننا سنمضي حتى ننتزع حريتنا من براثين الاحتلال".

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