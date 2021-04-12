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"المدهون": استهداف منزل مرشح في الخليل عمل فوضوي

12 نيسان / أبريل 2021 03:54

الدكتور محمد المدهون
الدكتور محمد المدهون

غزة – الرأي:

أكد مدير الحملة الانتخابية لقائمة حركة حماس "القدس موعدنا" محمد المدهون، أن إطلاق النار على منزل المرشح حاتم شاهين في مدينة الخليل بالضفة المحتلة، عمل غير قانوني.

وذكر "المدهون" أن الحادث يعتبر تهديداً مضاعفًا في ظل الاستعداد لإجراء الانتخابات العامة، داعياً إلى أن تمثل الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة بوابة التنافس لخدمة شعبنا وقضيتنا.

وقال في بيان صحفي اليوم الاثنين: "غزة تنعم بالأمن والأمان بعد أن دفعت قديمًا ثمنًا باهظًا ونتابع بقلق الفوضى وضعف سيادة القانون في الضفة الآن".

وطالب "المدهون" المؤسسة القضائية والأجهزة الأمنية في الضفة الغربية بالكشف سريعاً عن الجناة وتقديمهم إلى العدالة.

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